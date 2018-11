A Fazenda: Nadja Pessoa é expulsa do programa após ser acusada de agressão contra Caique

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nadja Pessoa foi expulsa de A Fazenda na tarde desta terça-feira (6) após ser acusada de agressão pelo colega de programa Caique Aguiar. Os outros participantes agora especulam se outro concorrente pode voltar à sede com a saída da colega.

O desentendimento entre Nadja e Caique começou ainda na noite de segunda (5), durante a formação da roça, quando a ex-Power Couple acusou ele e Fernanda Lacerda de tentarem influenciar seu voto. Nadja então acabou votando Fernanda, que compõe a roça ao lado de Leo Stronda e Rafael Ilha.

A discussão entre ela e Caique, no entanto, ficou ainda mais intensa durante a madrugada. Nadja chegou a jogar um copo d'água no colega, depois hidratante e, no fim, deu chutes em sua perna, na tentativa de tirá-lo de sua cama. Caíque então a acusou de agressão e chegou a mencionar marcas em sua perna.

Nesta terça, a expulsão foi confirmada: "Atenção, peões. Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo", leu Catia Paganote aos companheiros.

A saída de Nadja foi seguida por comemorações e risadas de alguns participantes, que especulam agora se algum dos participantes já eliminados poderiam retornar à sede. "Estava na regra que poderia entrar alguém", chegou a afirmar Leo Stronda.