'A ficção foi uma libertação', diz promotor Roberto Livianu, que lança livro de crônicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando estava em Manaus (AM) para um evento, no ano passado, o promotor de Justiça Roberto Livianu participou de uma confraternização em um clube local, quando um pirarucu de 60 kg foi o prêmio máximo de um bingo.

Com aquilo na cabeça e ainda no voo de volta a São Paulo, ele não apenas decidiu escrever sobre a experiência, mas criar uma história fictícia inspirada no sorteio do peixe. "Aquilo me surpreendeu, e continuei a escrever", diz.

Nascia ali o livro "50 Tons da Vida" (Ateliê Editorial, R$ 39,90), que compila 50 crônicas produzidas desde o ano passado pelo promotor, doutor em direito pela USP e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.

O lançamento ocorre nesta terça (4), a partir das 18h, na Casa das Rosas, em São Paulo. Durante o evento, atores farão a leitura dramática de alguns dos textos da obra.

"Gosto muito de crônicas. Textos de Lourenço Diaféria, Carlos Heitor Cony e Clarice Lispector, por exemplo, são muito inteligentes, concisos. Sempre me prenderam", conta Livianu.

As crônicas do livro são sua estreia na ficção. Além das 50 selecionadas para a coletânea, há outras 30 já estão feitas para um próximo volume.

Todas sobre experiências do autor ao longo dos anos, inclusive na Promotoria.

"Sempre fui um observador das pessoas. Para mim, a ficção foi uma libertação. Nunca tive medo de me mostrar, de me expor", afirma o promotor, que escreve artigos de opinião na Folha de S.Paulo, na seção Tendências e Debates, há cerca de dez anos.

50 TONS DA VIDA

Autor: Roberto Livianu

Editora: Ateliê Editorial

Quanto: R$ 39,90 (120 págs.)

Lançamento: terça (4), a partir das 18h, na Casa das Rosas, av. Paulista, 37, Bela Vista, São Paulo. Grátis