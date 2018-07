'A gente não tem nada a esconder', diz Lulu Santos sobre namorado

Folhapress

SÃO PAULO, SP - Lulu Santos, 65, disse estar impressionado com o apoio que vem recebendo dos fãs depois de assumir seu namoro com o baiano Clebson Teixeira, 26, na última segunda (23).

Nesta quarta (25), o cantor voltou às suas redes sociais para agradecer os comentários positivos. "Eu não poderia deixar de voltar aqui para agradecer pela enxurrada de carinho, de respeito, de admiração que a gente tem recebido [...]. fizemos questão de iniciar isso [a relação] em nossa rede social porque a gente não tem absolutamente nada a esconder", disse ele em um vídeo compartilhado em seu Instagram.

"Se tem uma coisa que falta na nossa condução do nosso país, da nossa sociedade é um pouco mais de honestidade", continuou ele. O cantor afirmou estar encantado com o apoio que está recebendo.

Este é o segundo vídeo de Lulu comentando a repercussão de seu relacionamento. Na segunda, horas depois de confirmar a relação, ele havia publicado uma mensagem em agradecimento aos fãs. "É claro que a gente está vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. E o carinho enternece e a gente deseja o mesmo em dobro", disse ele.

Lulu, que é um atualmente um dos jurados do programa The Voice Brasil (Globo), foi casado por 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, morta em junho de 2013, em decorrência de um câncer. Eles estavam separados desde 2006.