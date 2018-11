A história de Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte

Da redação

Sucesso de público e crítica, o musical ‘Romeu e Julieta’, que conta com 25 canções do repertório de Marisa Monte, chega a Curitiba para apresentações dias 16 e 17 de novembro, no Teatro Guaíra. O clássico de Shakespeare em versão inédita, que encerrou sua temporada paulistana com uma transmissão ao vivo nos cinemas de mais de 15 cidades pelo Brasil, tem direção de Guilherme Leme Garcia, adaptação e o roteiro musical de Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche, cenografia de Daniela Thomas, figurino de João Pimenta e visagismo de Fernando Torquatto. Para as apresentações em Curitiba, os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e Circuito Cultural Bradesco Seguros, o espetáculo é assinado pela Leme Produções Artísticas, em parceria com a Aventura Entretenimento, dos sócios Aniela Jordan, Fernando Campos, Luiz Calainho e Patrícia Telles. O musical conta com o patrocínio da Riachuelo e do apoio dos elevadores Atlas Schindler, do BMA Advogados e a inovação da LG Electronics – com sua linha LG OLED TV com Inteligência Artificial.

A tragédia escrita entre 1591 e 1595, nos primórdios da carreira literária do inglês, conta a história de dois adolescentes apaixonados cuja morte acaba unindo suas famílias, outrora em pé de guerra. A obra é uma das mais levadas aos palcos do mundo inteiro e hoje o relacionamento dos protagonistas é considerado como o arquétipo do amor juvenil. “Histórias de amor sempre têm um lado melancólico, triste, mas, como todos sabem, Romeu e Julieta é a mais bela história de amor que já existiu”, comenta o diretor. "Eu assisti uma montagem do Antunes Filho há 30 anos, em São Paulo, e desde então fiquei totalmente emocionado. Sempre quis falar de Shakespeare para os jovens e trazer essa galera nova para o teatro. O espetáculo é atemporal, mistura o texto de 1500 com a música dos anos 2000, além de um figurino e um cenário que circulam entre esses tempos”, completa Leme Garcia.

A equipe criativa do espetáculo conta ainda com craques como a cenógrafa Daniela Thomas, uma das responsáveis pela Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e o estilista João Pimenta, que desfila suas criações na São Paulo Fashion Week. A atriz Vera Holtz assina como “colaboradora artística” tempo com a ‘Royal Shakespeare Company’, uma das companhias de teatro mais importantes do Reino Unido.

Serviço

O que: Musical Romeu e Julieta: Ao Som de Marisa Monte

Quando: 16 e 17 de novembro

16 de novembro (sábado): 21h

17 de novembro (domingo): 16h30min

17 de novembro (domingo): 21h

Onde: Teatro Guaíra

Ingressos: www.diskingressos.com.br/grupo/630/17-11-2018/pr/curitiba/romeu-e-julieta-ao-som-de-marisa-monte