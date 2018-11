'A hora é de ficar alerta para ir ao segundo turno', diz Haddad

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Haddad divulgou neste sábado (6) uma "carta ao povo brasileiro" em que pede apoio e diz que a hora é de ficar "alerta" para chegar ao segundo turno.

"A hora é de ficar alerta. Agora é nas redes e nas ruas, para consolidar a nossa ida para o segundo turno, para lutarmos juntos, uma vez mais, pelo futuro do nosso país", escreveu o candidato petista.

"Eles tem a força como ideia, nós temos nossas ideias como força. Mas não se intimidem nem caiam em provocações. Não importa o que eles façam, a gente jamais vai esmorecer", completou, em referência ao adversários.

A campanha de Haddad teme uma derrota ainda na primeira fase da disputa para o primeiro colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), e trabalha desde o início da semana para tentar conter a onda que se formou na reta final em apoio ao capitão reformado do Exército.

Na carta, Haddad diz que "todo voto é importante" e pede que as pessoas debatam, conversem e divulguem informações corretas sobre sua campanha.

"A esperança já venceu o medo uma vez. E, agora, vencerá o ódio e a mentira", declarou.

Em 2002, o ex-presidente Lula divulgou uma carta ao povo brasileiro, no entanto, aquela com o objetivo de acalmar o mercado financeiro, que temia um possível radicalismo econômico do governo petista.

Desta vez, porém, a manifestação de Haddad foi direcionada ao povo, ao eleitor do PT, depois que pesquisas mostraram que mesmo esses apoiadores estavam migrando para a órbita de Bolsonaro.

Leia a íntegra da carta:

Meus amigos e minhas amigas,

Antes de mais nada, quero agradecer pela coragem, a alegria e a confiança. Vocês fazem algo extraordinário: fazem com que uma grande parcela do povo me olhe com os mesmos olhos com que vocês me olham e me sinta com o coração com que Lula sente cada um de vocês. Somos irmãos e irmãs em sonhos e esperanças de um Brasil justo e soberano.

Vocês, mais do que ninguém, sabem que o nosso caminho nunca foi fácil. Condenaram e prenderam injustamente o nosso presidente Lula. Eles fazem de tudo para impedir que a nossa mensagem chegue às pessoas. A campanha deles é feita basicamente de mentiras, todas urdidas no submundo, porque eles não têm coragem de enfrentar o debate democrático que se faz à luz do dia. Eles tem a força como ideia, nós temos nossas ideias como força. Mas não se intimidem nem caiam em provocações. Não importa o que eles façam, a gente jamais vai esmorecer, porque sabemos que não estamos sozinhos. A nossa luta não é por nós mesmos, mas pelos milhões que os nossos governos resgataram da miséria, garantiram direitos, oportunidade e trataram com o respeito de cidadãos.

Esse povo, a maioria do Brasil, estará com a gente sempre que estivermos com eles. Eles são o sonho de um Brasil melhor, que Lula nos ensinou que é possível, que é o que nos dá força para lutar. Nesse momento, todo voto é importante: todo debate, toda conversa, todo compartilhamento de material de campanha e notícias boas, como também de respostas contra as mentiras. A hora é de ficar alerta. Agora é nas redes e nas ruas, para consolidar a nossa ida para o segundo turno, para lutarmos juntos, uma vez mais, pelo futuro do nosso país.

Todas as pesquisas apontam para nossa ida ao segundo turno, quando deixaremos ainda mais clara a diferença entre os projetos que estão em disputa no Brasil. A maioria do povo brasileiro rejeita o projeto de intolerância e do fim de direitos do povo. A esperança já venceu o medo uma vez. E, agora, vencerá o ódio e a mentira.

Eu, Manu e o presidente Lula contamos com cada um e cada uma de vocês. Tenho fé que, juntos, vamos vencer as eleições e devolver a Presidência para o povo. Acreditem quando digo que o Brasil que construímos ainda está na memória e no coração dos brasileiros e brasileiras.

E o Brasil do futuro, onde celebraremos como irmãos a fraternidade, a tolerância, a democracia e a paz, onde teremos a alegria e a segurança para criar nossos filhos e construir nossas famílias, com orgulho de todas as cores, religiões e diferenças que fazem desse país o melhor do mundo, está logo ali à nossa frente.

O Brasil será feliz de novo. Com a força e a coragem de vocês.

Forte abraço e até a vitória.

Fernando Haddad 13