A mais nova Inove

A Inove do Água Verde reuniu profissionais de arquitetura, design e decoração na noite dessa quarta-feira para apresentar as reformulações da loja, que entre outras coisas, iniciou uma parceria com a Artesian. O evento contou com a presença do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que assina a chaise Urca, produzida pela Artesian e que passa a ser revendida pela Inove.

Sudati na ForMóbile

A Sudati, fabricante de MDF, estará presente na 8ª ForMóbile. Atualmente a marca conta com 33 padrões em linha e destacará 5 lançamentos entre madeirados e unicolores, são eles: Louro Freijó, Glamour, Nerello, Chenin Blanc e Arinto. A empresa mantém modernos parques industriais com controle de qualidade avançado, testes laboratoriais em todas as unidades, investimento constante em tecnologia e qualificação, além de manter um compromisso com práticas ambientalmente corretas e sustentáveis.

Gerson Lima

A arquiteta Karen Camilotti, diretora de arquitetura de interiores da AsBEA-PR e a empresária Marcia Almeida

Você + seu arquiteto e designer na Villa Batel

A Villa Batel Decor acaba de lançar a Campanha Você + seu Arquiteto e Designer de Interiores. A partir de agora o cliente acompanhado do seu profissional ganha um desconto a mais em qualquer produto da marca e nos corners que fazem parte da loja. O lançamento aconteceu nesta terça, para parceiros da marca e representantes da ASBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ABD – Associação Brasileira de Design e Confraria Arquitetura e Design, que foram recepcionados pela empresária Marcia Almeida e pelos lojistas dos corners: Rennar, StilHaus, Rudewil, Lolahome e A Cortinaria.