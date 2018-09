A Mesas na Holy Home Store

O inverno e todo seu charme foram celebrados em mesas assinadas na Holy Home Store. As profissionais Andrea Zaninelli, Carla Guimarães e Maiara Faria (Triangolo Studio); Bruna Caroline de Souza & Emanuella Leite (BE. Studio); Luiza Monclaro e Camila Trombini (Arq+Co Studio); e Sabrina Becker, usaram louças da marca portuguesa Vista Alegre para elaborar as estilosas mesas de inverno.

Fotos Marcelo Stammer

Mesa BE.Studio

Mesa Sabrina Becker

Mesa Triangolo Studio