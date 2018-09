´A motivação era me tirar do páreo´, diz Beto Richa sobre prisão

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - No primeiro ato de campanha depois de sua prisão, o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado e detido temporariamente na semana passada, afirmou nesta terça (18) que viveu "uma verdadeira operação de guerra".

"Dá para perceber qual era a motivação: me tirar do páreo", disse o tucano, a cerca de cem prefeitos e candidatos que foram manifestar apoio e solidariedade ao político.

Richa foi detido por quatro dias, numa investigação que apura desvios em obras públicas do estado, e libertado por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele nega as suspeitas e manteve a candidatura, apesar da oposição de sua coligação, que pediu a sua exclusão da chapa.

No evento desta terça, ele afirmou que foi vítima de um Estado policial, e que os políticos "viraram uma espécie a ser extinta" no Brasil.

"Todos os tiranos, em algum momento da história, sempre detestaram os políticos", declarou.