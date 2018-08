A partir de segunda NIS III atende em novo endereço

Da Redação Bem Paraná

A partir de segunda-feira, os usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, que têm atendimento no NIS III, serão atendidos na nova Unidade, na Rua Barão do Rio Branco, 1415, em Campo Largo. Com modernas instalações, o novo NIS III será inaugurado no início da manhã e já começará a atender a população. São 12 médicos neste primeiro momento e mais um, que se integrará à equipe a partir de setembro. Juntos, eles realizam em média 85 atendimentos/dia. Além dos médicos especialistas, o NIS III conta com uma enfermeira e três técnicos de Enfermagem.

Ontem, o prefeito de Campo Largo esteve no local, inspecionando as instalações que passarão a receber os campo-larguenses que buscam o NIS III. Trata-se de uma clínica moderna, com móveis novos, informatizada, e uma equipe altamente especializada, e onde poderão ser realizados, inclusive, pequenos procedimentos. O NIS III deverá ficar neste endereçoá por cerca de um ano, enquanto durarem as obras de reforma do prédio próprio da Unidade.