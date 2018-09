A pedido de Cuca, Santos pode voltar clássico contra o Corinthians para a Vila

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de pedir e ser atendido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para mudar o clássico do dia 13 de outubro, contra o Corinthians, da Vila Belmiro para o Pacaembu, o Santos estuda fazer o caminho contrário e retornar o confronto para a cidade litorânea. De acordo com o presidente José Carlos Peres, a nova mudança foi solicitada pelo próprio técnico Cuca e pelos jogadores.

O presidente ainda prefere deixar essa decisão para a próxima semana, uma vez que ele pode deixar o comando do clube por causa da votação do impeachment que acontece neste sábado (29), na Vila Belmiro. O clube tem até 3 de outubro para fazer uma nova solicitação à CBF.

"Por enquanto está mantido para o Pacaembu, até pela grade da Globo e tudo que está relacionado com o jogo, como o mosaico que está sendo preparado pela torcida, e também pela promessa que a gente fez de 50% dos jogos serem em São Paulo e 50% em Santos. Mas esse é um assunto para vermos a partir de segunda-feira, tem até 3 de outubro para o pedido", disse.

José Carlos Peres confirmou o pedido vindo dos jogadores e da comissão técnica, mas lembrou também que o último clássico (contra o São Paulo) aconteceu na Vila Belmiro.

"Nós fomos conversar com o Cuca e eles realmente pediram para mudar para a Vila. Falei das dificuldades, desses movimentos entre a Vila e o Pacaembu, e que era a vez de São Paulo ter o clássico. Mas acho que é um assunto para a semana que vem. Está tranquilo e já conversei com eles [Cuca e jogadores]. Tem essa assembleia de impedimento e a gente não pode cantar o galo de achar que já ganhou, só saberemos no sábado", alertou o presidente.

"Mas a intenção é manter em São Paulo, para gente manter o que prometemos. Metade em São Paulo e metade em Santos", completou José Carlos Peres.