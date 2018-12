A pedido de Zé Ricardo, Botafogo tenta manter trio emprestado pelo Corinthians

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Botafogo começa a por em prática o planejamento para a próxima temporada. A pedido do técnico Zé Ricardo, a diretoria tentará a renovação do trio de jogadores emprestado pelo Corinthians: Moisés, Jean e Yago.

O objetivo do Botafogo é tentar justamente renovar os vínculos nos mesmos moldes. Sem dinheiro em caixa, os cariocas descartam qualquer possibilidade de investir dinheiro para que um desses fique no clube.

Moisés é quem vive o caso mais curioso. Dirigentes do Botafogo ficaram muito irritados com as atuações do jogador durante a temporada e a eliminação para o Bahia na Sul-Americana, quando o lateral esquerdo desperdiçou o pênalti decisivo.

Internamente, diretores estavam decididos a devolver Moisés para o Corinthians. Jovem, ele sentiu demais o momento e a situação mexeu com o grupo, que o acolheu. O técnico Zé Ricardo foi um deles. Passou a ter conversas e passar orientações específicas ao atleta.

Após ser barrado por Gilson, Moisés teve nova oportunidade e voltou bem melhor ao time titular. Tanto que o treinador aproveitou a oportunidade para pedir uma nova oportunidade ao jogador e tentar a renovação do atleta para a próxima temporada. A diretoria decidiu confiar na avaliação do comandante.

Já Jean e Yago são vistos como peças importantes em caso de vendas de atletas. Matheus Fernandes e Igor Rabello estão valorizados e podem ser vendidos a qualquer momento e eles poderiam ocupar vaga no time titular neste cenário. Portanto, as renovações seriam importantes projetando o futuro do time.