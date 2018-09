A PF merece respeito, diz superintendente de MG sobre críticas de Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O superintendente da Polícia Federal de Minas Gerais, Rodrigo de Melo Teixeira, disse que ficou surpreso com as críticas feitas pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ) e seus filhos sobre o andamento das investigações do ataque que o candidato sofreu em Juiz de Fora.

"O trabalho está sendo feito com toda a transparência. A família dele estava acompanhando tudo de perto", afirmou ele à reportagem.

"A Polícia Federal vem fazendo um trabalho grandioso nas últimas décadas e ela é maior do que qualquer cidadão. Seja esse cidadão candidato a algum cargo, ou não, e merece respeito", disse.

O capitão reformado questionou a linha sustentada pelo delegado que conduz as investigações e disse que estão tentando “abafar o caso”. A PF afirma acreditar que não havia outros envolvidos no crime cometido por Adélio Bispo.

Teixeira também comentou a propagação de fake news envolvendo o nome do delegado Rodrigo Morais, que conduz as investigações. Ele disse que é totalmente descabida a informação de que ele trabalhou com o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT-MG).

"Ele nunca trabalhou com o [governador Fernando] Pimentel. O doutor Rodrigo foi da Integração das Inteligências de uma secretaria do governo. Um cargo de terceiro escalão. Ele também trabalhou na Secretaria de Grandes E ventos, na época da Copa do Mundo. Mas eram cargos totalmente técnicos", contou ele.

Teixeira afirmou que medidas judiciais serão tomadas por danos morais e criminais.