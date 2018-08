A saúde no Brasil está na UTI

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Das mais louváveis a atitude de atores, atrizes e apresentadores em se colocarem à frente de campanhas para contribuir no tratamento de algumas pessoas ou minimizar o sofrimento de outras. Na maioria das vezes fazem isso sem querer nada em troca, muito menos divulgação para as suas atitudes. São vários os casos, mas um em especial é o de Helena Barreira Galina, uma menina de sete meses, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal – AME, no estágio 1, o mais grave da doença. É de se imaginar o desespero dos seus pais, moradores no Espírito Santo. O remédio Spinraza é o único no mundo recomendado para o tratamento e, com registro aprovado pela Anvisa, cada dose sai ao custo de R$ 364.565,98. De acordo com os médicos, para o caso dela serão necessárias seis até completar um ano de vida, o que equivale a um total que passa de dois milhões de reais. Em todas as campanhas lançadas, o arrecadado até agora é de R$ 399.479,77, o equivalente a 18,14%, um pouco mais que o suficiente para começar. Curioso é que em todo esse movimento, não se viu até agora manifestação nenhuma do Ministério da Saúde ou participação de qualquer autoridade. Triste, não acha?

Completando

Já que o tratamento da Lele passa a depender apenas dos simples mortais, havendo interesse de participar é só buscar informações no endereço @ameeajudelele.

Trivial variado

Esta santa coluna recebeu a informação que a Netflix, em fase de crescimento por aqui, estaria alugando por cinco anos os estúdios da Quanta, um dos mais aparelhados de São Paulo. Como manda o bom jornalismo, fomos consultar a sua Comunicação.

E veio a resposta

Bruno Rossini se apresentou como integrante da Comunicação da Netflix no Brasil. Passou seus contatos e disse que cuida de tudo menos o relacionado a título – filme ou séries, documentários etc. Mas “com relação a sua pergunta sobre a Quanta, não vamos oferecer um comentário sobre o tema”. Tá bom.

Por via das dúvidas

São muitos os comentários, na Band, sobre uma possível volta de Marcelo Meira a um dos seus cargos de comando. De oficial, data hoje, não existe nada, mas as suas visitas, sempre muito frequentes, tornaram-se mais intensas ou prolongadas, como foi o caso, por exemplo, da semana passada.

Falaram dela

Um pessoal da ‘Fazenda’, em reunião na sexta-feira, comentou sobre o interesse da Record na participação de Emilly Araújo, vencedora do BBB no ano passado, na edição que estreia em setembro. Falaram numa pesada investida. Resta saber pra quê: participante, repórter ou coapresentadora? Mas que há, há.

Regra do jogo

Na noite desta terça, no ‘The Voice’, começa a ‘Fase das Batalhas’. Os times de Ivete, Lulu, Brown e Teló serão divididos em duplas e cada técnico decide quem vai continuar. Os recursos “Peguei” e botão de bloqueio permanecem.

Combinado assim

A partir de 1º de setembro, o SBT pretende manter a exibição de desenhos animados na faixa da Disney, que não terá seu contrato renovado. Ainda não há uma decisão sobre o domingo. Uma das possibilidades, segundo o pessoal de lá, é simplesmente espichar o ‘Domingo Legal’. Mas, também de acordo com eles, existem outras.

Equilíbrio

A avaliação, dentro da Globo, é que há muito tempo as novelas das 6, 7 e 9 da noite não apresentavam tamanho equilíbrio e tão bons desempenhos. Todas, em se tratando do horário de cada uma, com audiência acima dos padrões.

Suporte

No Rio, os sindicatos dos Jornalistas e Radialistas estão acompanhando muito de perto o processo de extinção dos canais Esporte Interativo, da Turner. Apesar de estarem com as mãos atadas, porque, com a reforma trabalhista, as rescisões contratuais não precisam mais ser homologadas nos sindicatos, há todo um suporte à disposição dos profissionais.

Bate – Rebate

O Canal OFF vai celebrar o Dia Mundial da Fotografia com a exibição do inédito ‘One Shot’, domingo, 7 da noite...

... O documentário apresenta os bastidores da arte do fotógrafo Russell Ord, especialista em registrar momentos únicos do surfe mundial...

... Para conseguir a perfeição no seu trabalho, ele se arrisca no meio de grandes ondas e rochedos.

Ontem, em seu primeiro dia das 4h às 6h da manhã, o ‘Hora 1’ chegou a 5 pontos de média...

... Um ponto a mais que as quatro segundas-feiras anteriores. A participação foi de 38%.

O ‘Globo Esporte’ chega hoje aos seus 40 anos de exibição...

... Logo mais, depois do jornal local, irá ao ar uma edição comemorativa.

Há todo um mistério envolvido na anunciada morte do personagem de Vladimir Brichta, Remy, em ‘Segundo Sol’...

... Mas tamanho mesmo a ponto de até não acontecer...

... Há toda uma discussão em cima disso.

C´est fini

Além do caso envolvendo demissão de jornalistas após licença-maternidade, outra bronca na Record-RJ diz respeito ao novo chefe de plantão. De acordo com o pessoal de lá, depois que ele assumiu cerca de 30% da redação foi trocada por salários menores. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!