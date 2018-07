A uma semana do fim do ano epidemiológico, PR registra 24 novos casos

Da Redação Bem Paraná

O ano epidemiológico da dengue termina com o final de julho, daqui uma semana. E o Paraná deve terminar com números baixos de casos, como aconteceu em 2016/2017. Até ontem, a Secretaria de Estado da Saúde confirmava 985 casos da doença, 24 a mais que o boletim da semana anterior. Um ano epidemiológico começa em agosto de um ano e se encerra em julho do ano seguinte.

No ano passado o Paraná registrou 961 casos da doença, o menor número da série histórica. Um período antes — 2015/2016 — foi o inverso, quando o Estado teve o recorde de casos da doença, com mais de 56 mil casos e 63 mortes em decorrência do mal. No período de 2014/2015 foram 34,4 mil casos.

Apesar do baixo número, a Saúde alerta que os cuidados com o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, devem continuar o ano todo. Só assim será possível combater a doença. No Estado a campanha de vacinação contra a dengue acontece desde 2016.