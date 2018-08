Abduções alienígenas: especialista faz palestra em Curitiba neste domingo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A psicóloga carioca Gilda Moura, uma das mais importantes especialistas em abduções alienígenas do mundo, estará em Curitiba, neste domingo (18), para fazer palestra sobre seres híbridos no processo da transição planetária, dentro da programação da oficina Intensivos de Ufologia, promovida pela Revista UFO, única publicação brasileira sobre o assunto. Os interessados podem fazer a inscrição em www.ufologiabrasileira.com.br. O evento será realizado a partir das 14 horas, no Hotel Nacional Inn Torres, centro da cidade.

Gilda Moura estuda e pesquisa casos de pessoas levadas por ETs desde 1972, e atende pessoas abduzidas e contatadas por extraterrestres. É autora dos livros “Transformadores de Consciência”, “O Rio Subterrâneo” e “O Pacto dos Ancestrais”, entre outros. A psicóloga faz uso regular da hipnose regressiva na investigação de ocorrências de abduções, e também atuou como consultora em projetos da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.

Em sua palestra Gilda Moura mostrará como aliens interferem na evolução da humanidade, sendo as abduções a forma mais direta. “Um dos principais objetivos deles seria gerar crianças híbridas (alienígenas e humanas), que são reintroduzidas na sociedade”, explica a estudiosa. “Acredita-se que elas terão um papel decisivo no processo de transição planetária, que já estamos vivendo e viveremos anda mais intensamente no futuro próximo”, sublinha a psicóloga.

Curitiba na vanguarda

Pioneira em tantas áreas, Curitiba também foi a primeira capital do país e uma das poucas cidades do mundo a ter seu Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO), que foi criado no I Seminário de Preparação para o Contato Extraterrestre e Exopolítica, em 16 de dezembro de 2017. O IBEXO é organização não governamental, com finalidades científicas e sociais destinada a coordenar os movimentos exopolíticos em curso no Brasil, unindo-os em um único núcleo para o fortalecimento da classe que pratique a atividade no país.

Serviço

Oficina Abduções e seres híbridos no processo da transição planetária, com Gilda Moura

Organização: Revista UFO

Data: sábado (18), das 14h às 18h

Local: Hotel Nacional Inn Torres (Rua Lourenço Pinto, 458 - Centro, Curitiba-PR)

Inscrições: www.ufologiabrasileira.com.br

Investimento: R$ 60,00 e R$ 40,00