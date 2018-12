Abel e Flamengo ainda discutem comissão técnica para firmar acerto

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está próximo de anunciar o técnico que terá a responsabilidade de conduzir o time na busca por títulos expressivos em 2019. O experiente Abel Braga está próximo de assumir o cargo, mas detalhes ainda separam do anúncio por parte da diretoria.

Eleito presidente rubro-negro no último sábado (8), para um mandato até 2021, Rodolfo Landim delegou a missão da escolha do comandante ao novo vice de futebol, Marcos Braz.

A questão ainda envolve a comissão técnica com a qual Abel costuma atuar. No cenário ideal dos dirigentes do Flamengo, o técnico deve vir apenas com o auxiliar, já que o restante do grupo de trabalho será fixo do clube e, inclusive, renovado pela direção.

As partes discutem a questão e um desfecho é esperado até a próxima quarta-feira (12).

Ainda que tome posse apenas na segunda quinzena de dezembro, a nova administração quer agilizar os processos para formatar o quanto antes elenco e departamento de futebol. Logo no início de janeiro, a equipe viaja para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos.

Uma mudança esperada em meio a busca pelo novo técnico é o retorno do médico José Luiz Runco, que deve ser o coordenador do departamento e responsável pela nova configuração.