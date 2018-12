Abel rejeita ida ao Santos e indica preferência pelo Flamengo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos colocou Abel Braga como opção prioritária para suceder o técnico Cuca, mas o treinador indicou que seu futuro não passa pela Baixada Santista. A resposta do treinador indicou ainda possível acerto com o Flamengo.

Em contato feito nesta quarta-feira (5), limite imposto pelos santistas para uma retorno definitivo, o treinador agradeceu pelo interesse, mas afirmou que pretende retomar os trabalhos em um clube que vai disputar a próxima edição da Copa Libertadores. O Santos não disputará a competição.

A partir da negativa de Abel, o clube alvinegro irá buscar um outro profissional.

A resposta aos santistas soa como um aceite antecipado ao Flamengo, que deseja Abel e estará na Libertadores de 2019. No entanto, os rubro-negros ainda têm de passar por um processo eleitoral no próximo sábado (8).

Ainda que não admitam abertamente, Renato Portaluppi era o sonho de consumo de Ricardo Lomba e Rodolfo Landim, principais postulantes à presidência flamenguista. Com a renovação do treinador com o Grêmio, Abel, que já estava na alça de mira de ambos, ganhou os holofotes.

O Santos não mediu esforços para ter Abel no comando, visto que ofereceu um salário acima dos padrões do clube para o comandante e seus homens de confiança.

O treinador está inativo desde que deixou o comando do Fluminense e vê com muito bons olhos o projeto de retornar ao Fla, clube pelo qual levantou o Carioca de 2004 e ficou com o vice da Copa do Brasil.

Com poderio financeiro e estrutura de primeira, Abel está seguro que pode recolocar o time rubro-negro no caminho das conquistas.