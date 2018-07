Aberta há seis meses, US Jardim Aliança facilita a vida dos moradores

SMCS

A Unidade de Saúde Jardim Aliança, a mais nova das 111 unidades de Curitiba, completa nesta sexta-feira (27/7) seis meses de funcionamento. O posto tem feito uma média de 275 atendimentos por dia, facilitando o acesso aos serviços da Saúde para 13,9 mil pessoas dos bairros Santa Cândida e Cachoeira.

“Fico mais segura sabendo que tem um postinho perto de casa. O atendimento da equipe aqui é muito bom”, elogia a dona de casa Veranilda Moraes, 58 anos.

Inaugurada em 27 de janeiro, a unidade era uma reinvindicação da população local. Começou a ser construída em 2012, mas as obras foram interrompidas. No início da gestão do prefeito Rafael Greca, o trabalho foi retomado e concluído.

Aos 20 anos, Ivanilda Carneiro, está grávida de sete meses da primeira filha, Ana Vitória. Todo o pré-natal da gestante é feito no Jardim Aliança, mais perto de sua casa, o que facilita manter a agenda médica em dia. “Antes, eu tinha de pegar ônibus até a Unidade do Santa Cândida. Grávida, ia ser mais difícil”, avalia.

A consulta do pré-natal de Ivanilda é um dos 275 atendimentos diários feitos na nova unidade, entre consultas médicas, odontológicas, atendimentos da enfermagem, vacinação, curativos e outros procedimentos realizados.

A chefe da unidade, Maria Cristina Tanaka Arai, destaque que outros serviços estão sendo implantados, como o grupo de cessação do tabagismo e o de alimentação saudável. Outros, como o da atividade física, já ofertam a promoção da saúde e a integração da comunidade.

A dona de casa Natalina soube em uma consulta médica que poderia se exercitar dentro do posto de saúde e com orientação de um profissional de Educação Física. “Na aula de ginástica, fiz amizades, ganhei ânimo para caminhar, perdi peso. Esperei muito tempo para que esse posto fosse aberto e está sendo ótimo para minha saúde”, conta.

O posto de saúde Jardim Aliança tem três equipes da Estratégia Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e agentes comunitários.

A unidade tem 565 m², em dois pavimentos, com salas de recepção, odontologia, farmácia, pré-consulta, consultórios e exame ginecologia/obstetrícia, clínica geral, enfermagem, pediatria, vacina e sanitários, central de materiais e de estoque dos medicamentos, setor administrativo, copa e refeitório.