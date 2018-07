ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 29ª ABERTO DO ESTADO DO PARANÁ

O maior e mais tradicional torneio de golfe organizado pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, o 29º Aberto do Estado do Paraná, acontece em junho no Alphaville Graciosa Clube. A escolha do clube para sediar a competição de nível mundial, se deu em função da qualidade do campo, além de ser considerado um dos melhores do país. O evento conta com a presença dos melhores golfistas do Brasil e vale pontos para ranking estadual, nacional e mundial.

O Aberto acontece entre os dias 14 e 17 de junho. A quinta-feira dia 14, será destinada para treino dos golfistas até as 15h. Nos dias 15, 16 e 17 jogam a 1º categoria (masculina e feminina) e a categoria M1 e F1, completando os 54 buracos válidos para ranking mundial. Nos dias 16 e 17, jogam as demais categorias M2 e M3, em 36 buracos.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através da ficha online, o valor é de R$350,00 adulto e R$ 125,00 juvenil (54 buracos) ou R$250,00 adulto e R$ 125,00 juvenil (36 buracos). O encerramento das inscrições é dia 08 de junho às 17h, ou até atingir o número limite das vagas.

2º CURSO DE ARBITRAGEM AOS PROFESSORES DO GOLF-7

Nesta segunda-feira, dia 21, na sede da Secretaria Estadual de Esportes e Turismo está acontecendo o Curso de Arbitragem realizado pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe em parceria com o projeto Golf-7.

O curso está sendo ministrado pela professora Fátima Alves da Cruz, que é a idealizadora do projeto Golf-7. O objetivo é capacitar os professores das escolas especiais, para que possam incluir o golfe como uma das modalidades esportivas, em diversas cidades do Paraná.

No período da manhã, foi realizado a parte teórica e após as explicações os participantes foram no campo sintético, aprender a prática do Golf-7. Durante a tarde, será realizado a prova avaliativa sobre os conhecimentos repassados no curso.

O Golf-7 tem entrado cada vez mais na vida das crianças e adolescentes paranaenses. Cerca de 35 mil já utilizam o golfe como ferramenta de socialização, melhora da concentração e coordenação.

“A FPCG tem grande admiração pelos professores, por se disponibilizarem e dedicarem grande parte do seu tempo, em prol de uma causa tão grande como o Golf-7, isto é maravilhoso” – diz Sakae Tamura, Presidente da FPCG.

FPCG REPASSA DOAÇÕES RECEBIDAS PARA O PROJETO GOLF-7

Nesta quarta-feira (16) acontece, com apoio da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, um curso de capacitação aos professores de escolas especiais na sede da Secretaria do Estado de Esportes e Turismo.

A FPCG, que recebe frequentemente doações de tacos, bolsas, bolas e troféus de seus golfistas federados, repassa o material para a idealizadora do Projeto Golf-7, professora Fátima Alves da Cruz. O presidente Sakae Tamura entregou em mãos, durante o curso, 98 tacos de golfe, 200 bolas, 15 bolsas e 42 troféus. Foram montados 24 kits para as escolas que aplicam a modalidade Golf-7 para seus alunos especiais.

O Golf-7 tem entrado cada vez mais na vida das crianças e adolescentes paranaenses. Cerca de 35 mil já utilizam o golfe como ferramenta de socialização, melhora da concentração e coordenação.

COMO DOAR

Aos que se interessaram e gostariam de ajudar com alguma doação (tacos, bolsas, bolinhas e troféus) basta entrar em contato com a FPCG pelo telefone (41) 3366-9159 de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30, ou pelo e-mail [email protected]

DIEGO VEIGA E LEONARDO CECCON / NILSON SOUZA E LUCIANO KRAMER SÃO OS CAMPEÕES DO 8º ABERTO DE DUPLAS DA FPCG

O Costão Golf Club sediou neste final de semana a 8ª edição do Aberto de Duplas da FPCG. As duplas campeãs gross desta edição foram: Na categoria com índex até 30 – Diego Veiga e Leonardo Ceccon e na categoria com índex de 30,1 a 57,5 – Nilson Souza e Luciano Kramer.

Mais uma vez, a organização do clube entregou o campo em perfeitas condições. Apesar do mau tempo no sábado ter adiado os jogos das quatro últimas turmas, a boa drenagem do campo, deu continuidade ao torneio, fazendo com que os competidores concluíssem suas voltas, no domingo de manhã.

A dupla vencedora da categoria net, com índex até 30, foi composta pelo Presidente da FPCG – Sakae Tamura e seu irmão Teruo Tamura, que juntos finalizaram a disputa com 131 net. O segundo lugar ficou para a dupla feminina Tatiana Montero e Zenilda Alves com 135 net. O terceiro lugar ficou com Adriana Melo e Renato da Silva Filho com 136 net.

A dupla vencedora na categoria net, com índex de 30,1 a 57,5, foi formada por Paulino Aoto e Hugo Stopazzolli com 141 net. O segundo lugar ficou para Edson Makowiecky e Alexandre Reis Amorim com 142 net. O terceiro lugar ficou para Osny Cidral e Karin Cidral com 145 net.

Na programação social de sábado, aconteceu um delicioso Happy Hour com comida de boteco e chopp para os participantes. No domingo, os golfistas se reuniram para um almoço, e após os jogos teve a cerimônia de encerramento e entrega dos troféus.

Os patrocinadores oficiais da FPCG são: Poliservice, Weiku, Carrér, 10 pastéis, Kapersul, Dorigo, Otello e E-tourism. O torneio contou com o apoio das águas Santa Rita.