Aborto é tema do Congresso, diz Ciro Gomes

O candidato Ciro Gomes (PDT) evitou polemizar sobre a questão do aborto e disse que este é um tema que não cabe ao presidente da República. "Legalização ou não, não é tarefa da presidência da República. Para que cobrar do presidente uma tarefa que não é dele?", afirmou, durante agenda pública na cidade de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. "Eu não sou candidato a guru de costumes."

Ciro acenou ainda ao eleitorado religioso ao falar sobre o aborto. "Eu não vou confrontar a população cristã, católica do Brasil, introduzindo uma tarefa que não é do presidente da República, é do Congresso", afirmou.

Sobre críticas do presidente Michel Temer a ele, Ciro brincou. "Ser agredido pelo presidente mais impopular da história é uma medalha", afirmou, ressaltando que os candidatos Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (MDB) representam o governo na eleição.

Ciro se atrasou para a agenda em Osasco e acabou não discursando ao público que o esperava no largo em frente à estação da CPTM.