Abril entrega gestão do grupo a consultoria de reestruturação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Abril anunciou nesta quinta (19) um novo presidente-executivo (CEO), Marcos Haaland, diretor-executivo na consultoria Alvarez & Marsal no Brasil. Ele entra no lugar de Giancarlo Civita, da família controladora.

Em comunicado, a Abril afirma que o grupo "está iniciando uma nova fase de seu processo de reestruturação operacional" e Civita "volta à sua função de membro permanente do Conselho Editorial, junto a Victor Civita Neto", seu irmão. A família "continua no controle da empresa com sua posição acionária inalterada".

Em nota própria, a consultoria afirmou: "A Alvarez & Marsal assumiu a gestão do grupo Abril nesta quinta, para dar continuidade ao processo de reestruturação operacional da companhia e, principalmente, aos negócios do grupo". Acrescentou que Haaland tem "ampla experiência em projetos de melhoria de desempenho de empresas".

Segundo o comunicado do Grupo Abril, "Haaland possui larga experiência em casos complexos de reestruturação financeira e operacional", tendo atuado "em projetos de renegociação de dívidas e melhoria de desempenho para empresas dos setores industrial, químico, entre outros".

"Essa mudança vai permitir que a Abril tenha a gestão profissionalizada de que precisa neste momento", declarou Giancarlo Civita. Ele estava havia apenas quatro meses como CEO, tendo substituído Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, que também ficou cerca de quatro meses na função.