Gostaria de relembrar o primeiro Minuto Estímulo que escrevi, além de ter sido um marco na minha carreira, escrever esta coluna é um desafio semanal muito gostoso.

Não sei se vocês se lembram, mas naquele artigo eu falei sobre a ginasta Daiane dos Santos e que ela representava a maior esperança de uma medalha de ouro nas olimpíadas de Atenas, além do seu talento e determinação.

Todos nós acompanhamos as olimpíadas e foi duro vermos ela não ganhar a tão merecida e sonhada medalha de ouro, foi difícil para todos aceitar o fato.

Naquele dia fatídico, quando Daiane acabou a sua apresentação, ela disse: “ACABOU”.....................

A expressão de frustração e angústia, não precisava de nenhuma interpretação, era real e visível, o fim sem a vitória é uma dor que só sente quem passa pelo amargo sabor do fracasso.

É lógico que não acabou, que ela não desistiu, passados alguns meses lá estava ela numa nova competição mundial, agora sem toda aquela pressão algumas vezes devastadora da imprensa, que nem sempre entende o suficiente da vida de um atleta olímpico e faz comentários pouco positivos, pois acham que um atleta tem a obrigação de ser eternamente campeão.

Desta vez ela brilhou, foi magnífica, foi 10, mostrou para todos que ainda não “ACABOU”, e que vai continuar.

Que lição tiramos para nós atletas olímpicos da vida, do trabalho diário? Que fracassar faz parte de vencer, que na vida nem todos os dias se ganha, que em muitos momentos e situações vamos dizer “ACABOU”, mas dentro de nós sabemos que ainda não “ACABOU”, é apenas um desabafo diante de um pequeno obstáculo e que amanhã vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima.

Eu espero que vocês tenham muitos sucessos e quando fracassarem, digam “ACABOU”!!!!!!, E RECOMEÇEM NOVAMENTE NO DIA SEGUINTE.................



Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

