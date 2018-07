Bem Paraná

E mais um campeonato brasileiro se vai. Para o torcedor atleticano, foi um ano de esperança, mas conforme foram se passando os dias, virou pesadelo. Sabemos muito bem que as contratações feitas no começo do ano empolgaram o torcedor, mas infelizmente não deram certo. Que fique de aprendizado. E que 2018 seja um ano diferente em todos os sentidos tanto no futebol, como no seu bem maior que é a torcida. Desejo um bom final ano a todos os leitores, e que ano que vem seja realmente o ano do futebol do Clube Atlético Paranaense!

Um Ultra abraço!

Gabriel Barbosa | [email protected]



Despedida

Esta é a minha última coluna no Falando com as Torcidas. Foram muitos anos ao lado do Gabriel e do David, dois grandes amigos nesta jornada, uma jornada que contou com o apoio irrestrito da editoria do então Jornal do Estado e agora Bem Paraná. Lycio e Silvio sempre me deram plena liberdade para opinar sobre o que bem entendesse e esse foi um dos fortes motivos para aqui ficar durante tantos anos.

Mas depois deste tempo juntos, chegou a hora de eu me despedir deste espaço e deixar que outro torcedor do Coritiba venha para cá para escrever para nossa torcida. Escrever para a Torcida do Coxa foi um enorme motivo de felicidades para mim. Foi um fator motivacional importante para minha vida de torcedor coritibano. Mas é necessário terminar este ciclo e iniciar uma nova etapa.

Minha saída da coluna é decorrente de um único motivo, uma decisão pessoal: poder me dedicar, poder me aperfeiçoar e poder me capacitar para uma nova investida como coritibano de coração. A partir do dia 10 de dezembro de 2017, pretendo também diminuir minha participação opinativa nas redes sociais do Alviverde do Alto da Glória.

Nesta coluna de despedida, deixo meu profundo agradecimento pelo convite que me permitiu escrever durante tantas semanas consecutivas sobre um dos amores da minha vida, o Coritiba. E, é claro, um mega agradecimento super especial para os torcedores coritibanos que acompanharam a coluna durante todos esses anos! Vocês foram o combustível indispensável para fazer-me escrever. Muito obrigado!

Coritiba, a Torcida que nunca abandona!

Luiz Betenheuser | [email protected]

Obrigado (Bem) Paraná

Parece que foi ontem que Sílvio e Lycio me convidaram para integrar a equipe de colunistas do Jornal do Estado/Portal Bem Paraná. Eu recém tinha feito o curso de cronista desportivo, esboçava as primeiras linhas na Paranautas e iniciava a empunhar os microfones na Rádio Capital e na Rádio Paraná Clube.

Mais de uma década após, vendo o Tricolor novamente na primeira divisão, vejo que é o momento de renovação para estas linhas e também de atender a outras iniciativas profissionais.

Agradeço a esta casa pelo espaço, pela oportunidade. Pelo amparo, correção e presteza que sempre manifestaram comigo. Dessa forma, além do meu muito obrigado, registro o até logo, até a Série A... afinal, o tricolor retornou ao lugar do qual jamais deveria ter saído.

Um grande abraço aos colegas, leitores e colaboradores; um excelente Natal e próspero ano novo sempre com muita paz e saúde! Muito obrigado!

Força Tricolor.

David Formiga | [email protected]