Academia Brasileira de Letras reelege Marco Lucchesi presidente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais jovem presidente da ABL (Academia Brasileira de Letras) dos últimos 70 anos, o escrito Marco Lucchesi foi reeleito nesta quinta (6) presidente da instituição para 2019.

Em sessão fechada ao público, os acadêmicos elegeram também a diretoria. Merval Pereira é o secretário-geral; Ana Maria Machado, a primeira-secretária: Edmar Bacha, o segundo-secretário; e José Murilo de Carvalho, o tesoureiro.

Ao final, as cédulas foram incineradas. A cerimônia de posse será na quinta (13), às 17h, no Petit Trianon, no Rio.

Aos 54 anos, Lucchesi é autor de mais de 40 livros que vão de poesia a romance, de ensaios a traduções. Nascido no Rio, venceu três prêmios Jabuti.