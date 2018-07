Ação chama a atenção para a queda de idosos, o principal fator de fraturas

Da Redação Bem Paraná

O cuidado que os idosos precisam tomar dentro e fora de casa, faz parte de uma ação hoje, em Curitiba. O evento é realizado pela Unimed Curitiba, das 13h30 às 17h30, no Sesc Água Verde. O objetivo da cooperativa é conscientizar as pessoas sobre o cuidado especial que se deve ter com os idosos, especialmente as quedas. A ação coincide com o Dia dos Avós, comemorado amanhã.

As estatísticas de quedas em pessoas com mais de 65 anos têm chamado a atenção de especialistas, porque, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30% delas já sofreram algum tipo de queda ou acidente causado por escorregões e tropeços. Essa taxa aumenta para 40% entre os idosos com mais de 80 anos.

Além disso, 70% dessas quedas acontecem dentro de casa. Entre os principais vilões estão ambientes com tapetes, degraus, piso escorregadios, iluminação inadequada e falta de estrutura no banheiro.

“Vamos mostrar uma situação prática. Para isso, estenderemos um tapete com a ponta dobrada e vamos sinalizar sobre o perigo. Além disso, vamos distribuir materiais com orientações e dicas de prevenção”, explica Valeria Lopes, supervisora de Marketing da Unimed Curitiba.

Homenagem

No Dia dos Avós, o Shopping São José vai promover diversas ações para homenagear os avós. Vai ter exposição de fotografias e até bingo.