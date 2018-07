Uma leitora da minha coluna semanal escreveu pedindo uma orientação a respeito de uma insegurança pessoal. Ela está trabalhando em um escritório de advocacia faz três meses e, pelo fato de ser meio tímida, sente-se muitas vezes coagida e está preocupada que esta timidez possa prejudicá-la em sua caminhada profissional.

Eu sei que no início da nossa vida profissional, quando acabamos de sair da escola ou faculdade, ou para aqueles já com mais tempo de mercado, independente do grau de responsabilidade, experiência e conhecimento, quando simplesmente mudam de empresa ou só de setor, o período de ambientação na nova função ou empresa, aumenta ainda mais a timidez.

Em determinados momentos, nesse período, quando ainda não estamos seguros de como funcionam todos os processos que ficariam sobre a nossa responsabilidade, nos sentimos pressionados e isto gera medo.

Uma das coisas importantes que devemos pensar é que todo mundo será novo em algum lugar ou trabalho alguma vez. Isto poderá acontecer com certeza mais de uma vez durante nossa vida profissional. Hoje em dia todas as pessoas procuram por um emprego melhor e devido também à crescente instabilidade da economia, com certeza todos nós passaremos algumas vezes por esse processo. Então, nessa fase, não podemos deixar que a timidez faça parecer que não estamos muito a fim de aprender e trabalhar. Romper a barreira do medo e transpor nossos paradigmas são fundamentais nesses momentos.

Eu sempre falo em minhas palestras que a diferença entre o vencedor e o perdedor, não é a falta de medo ou o excesso de coragem. Todos os dois têm medo, mas o vencedor aprendeu agir apesar do medo!!!

É claro que aqui a busca não é ser o vencedor, mas sim ser reconhecido como um bom profissional. Assim “ação cura medo”, vencer a timidez é simplesmente uma questão de agir contra o medo de se comunicar. Uma fórmula infalível é estar sempre alegre e feliz.

Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

