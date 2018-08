Acidentado no México, E190 é o segundo maior jato da Embraer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente no México envolvendo um avião da Embraer nesta semana colocou o E190 em destaque no noticiário —especialmente pelo fato de as 103 pessoas a bordo terem sobrevivido.

O E190 é o segundo maior jato comercial fabricado pela Embraer, e voou pela primeira vez em 2004. No ano seguinte, estreou pela low-cost americana JetBlue, uma das principais operadoras do modelo, mas que recentemente anunciou a opção pelo rival Airbus A220 para renovar sua frota de Embraers.

O modelo que se acidentou no México era operado pela Aeroméxico Connect, braço regional da principal aérea mexicana, e havia sido entregue em 2008.

Com capacidade entre 96 e 114 passageiros, o E190 é figura frequente na frota de divisões regionais de grandes companhias, como Air Canada, American Airlines, KLM e Lufthansa.

No Brasil, ele é utilizado pela Azul, que tem em sua frota nove E190 ativos —seu irmão maior, o E195, é o preferido da companhia aérea brasileira.

Sua autonomia de 4.537 km permite, por exemplo, que a partir de Brasília toda a América do Sul esteja em seu raio de alcance. Se o ponto de referência for Paris, o E190 alcança toda a Europa, o norte da África e a porção oeste da Rússia.

Em abril deste ano, a Embraer entregou para a companhia norueguesa Widerøe a primeira unidade da segunda geração do E190, conhecida pelo E2 adicionado ao nome.

As melhorias incluem uma nova asa com aerodinâmica avançada, novos motores e trem de pouso. O consumo é 17,3% menor em relação à primeira geração.