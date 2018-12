Acidente entre veículos deixa dois mortos na zona leste

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente entre quatro veículos no viaduto Engenheiro Alberto Badra, na zona leste da capital paulista, na madrugada desta sexta-feira (16).

O acidente, que ocorreu por volta das 4h40, próximo ao viaduto Aricanduva, provocou bloqueio total da via nos dois sentidos. No final da manhã, a pista no sentido Radial Leste foi liberada, enquanto a que está no sentido marginal Tietê permanecia bloqueada.

A colisão acontece um dia depois de um viaduto da pista expressa da marginal Pinheiros ceder e provocar a interdição da via.