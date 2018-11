Acidente mata quatro torcedores que viajavam para ver final da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro torcedores do Boca Juniors que viajavam a Buenos Aires para assistir a final da Libertadores entre River e Boca morreram em um acidente de carro na manhã de sábado. A viagem de quase 1,4 mil quilômetros estava na fase final quando eles bateram em uma caminhonete já na Província de Buenos Aires. Um quinto torcedor está internado em estado grave.

De acordo com os jornais argentinos, o grupo era sócio do Boca Juniors e integrantes da filial do clube em Rawson, cidade em que moravam e situada a 1.387 quilômetros da capital do país. Todos estavam em um Peugeot quando bateram de frente em uma Toyota Hilux. As vítimas tinham entre 26 e 32 anos.

O River Plate se manifestou no Twitter lamentando o acidente. "Nossa instituição acompanha seus entes queridos neste difícil momento". A Conmebol também usou o seu perfil na rede social para se solidariza com os parentes das vítimas.