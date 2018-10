Acidente na rodovia Castello Branco deixa 3 mortos e 18 feridos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e 18 ficaram feridas, duas em estado grave, em um acidente entre um ônibus e uma carreta, no início da noite desta terça-feira, na rodovia Castello Branco, na região de Araçariguama (53 km de SP).

De acordo com informações da concessionária do trecho, Via Oeste, a colisão aconteceu por volta das 18h na altura do km 42, sentido capital. Às 19h, havia congestionamento de 3,5 quilômetros no trecho, em razão do bloqueio da faixa três e do acostamento.

Segundo os bombeiros, o pneu do ônibus teria estourado fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no sentido contrário da pista, batendo na carreta. A concessionária não informou o nome dos mortos até conclusão desta edição.

Equipes médicas do Samu, Corpo de Bombeiros e da concessionária foram acionadas para prestar atendimento pré-hospitalar no local. Das 18 vítimas, duas foram removidas em estado grave e as outras tiveram ferimentos leves, escoriações e fraturas. A empresa que administra a pista não informou para quais hospitais as vítimas foram levadas.

No sentido interior da rodovia, o trânsito ficou carregado por aproximadamente 3 km.