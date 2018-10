Acidente na rodovia Castello Branco deixa 3 mortos em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, deixou ao menos três mortos e outras 18 pessoas feridas -duas delas ainda correm risco de vida, nesta terça-feira (2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, oito pessoas tiveram escoriações e fraturas, enquanto outras oito vítimas tiveram apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 17h30 no km 42 da rodovia, na região de Araçariguama, interior paulista.

De acordo com os bombeiros, o pneu do ônibus teria estourado, fazendo com que o motorista perdesse o controle, tombasse e atravessasse a pista no sentido contrário, batendo num caminhão.

O tráfego na rodovia está fluindo apenas por uma faixa, sentido capital. A lentidão é de cerca de três quilômetros.