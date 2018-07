Acionistas da Fox aprovam venda para Disney por US$ 71 bilhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 21s Century Fox informou, nesta sexta-feira (27), que seus acionistas aprovaram a venda de seus ativos de cinema e televisão para Walt Disney, em negociação de US$ 71 bilhões (R$ 263 bilhões), iniciada no ano passado.

No último mês, a Disney precisou aumentar sua oferta, que era inicialmente de US$ 52,4 bilhões (R$ 192 bilhões), para vencer a concorrência da Comcast, a maior empresa de TV a cabo dos Estados Unidos, que ofereceu US$ 66 bilhões (R$ 244 bilhões).

As duas empresas disputavam maior presença no mercado de mídia online. A Disney espera agora se tornar uma forte competidora da Netflix e Amazon entre consumidores de vídeo na internet.

Antes efetivar a venda, a Fox vai separar, em uma nova empresa de capital aberto, sua rede de canais televisivos e estações da Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 e Big Ten Network.