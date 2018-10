Ações em Curitiba previnem alagamentos e combatem o mosquito da dengue 

Da Redação Bem Paraná

Em tempos de chuvas quase constantes, a Prefeitura intensifica as ações para prevenir alagamentos e combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Nesta semana, o Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria de Obras Públicas começou a limpeza e o desassoreamento do Rio Cascatinha, em Santa Felicidade. Ao longo de cerca de 100 metros, paralelamente à Avenida Manoel Ribas, uma escavadeira hidráulica faz a limpeza das margens e do fundo do rio, que faz parte da Bacia do Barigui.

Serviços como o do Rio Cascatinha são necessários para facilitar o controle de cheias no período de chuvas. “O material é removido para que as águas do rio tenham vazão”, afirma o engenheiro do Departamento de Pontes e Drenagem, Gilmar Roloff. A limpeza e o desassoreamento fazem parte do conjunto de serviços de drenagem que a Prefeitura está fazendo em todas as regionais da cidade para prevenir os efeitos das chuvas mais volumosas.

Dengue

Moradores da Regional Pinheirinho recebem, desde ontem, a oitava etapa dos mutirões Curitiba Sem Mosquito de 2018. Desta vez a ação é feita no território de abrangência da Unidade de Saúde Aurora, no bairro Novo Mundo. O objetivo é sensibilizar a população e manter a cidade livre da dengue.

Ontem e hoje, os moradores recebem visitas de agentes comunitários de saúde que dão orientações para limpar seus terrenos, sobre o que será coletado e para colocar entulho e lixo em sacos plásticos, em frente das casas.

Na próxima semana, na segunda e terça-feira, caminhões do departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vão passar pelo local para recolher os entulhos.

Casos

O último boletim da dengeu da Secretaria de Estado da Saúde mostra os casos de dengue estáveis no Paraná. Até a terça-feira estavam confirmados 29 casos da doença no Estado desde agosto deste ano, apenas quatro casos a mais que o boletim anterior.