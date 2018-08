Ações judiciais mostram que WhatsApp não é ‘terra sem lei’ 

Quem usa o WhatsApp e faz parte de grupos de conversar precisa redobrar a atenção sobre os conteúdos postados e o destino dos mesmos. Duas decisões judiciais mostram que o mesmo cuidado que se tem em relação a comportamentos a respeito do direito individual de cada um devem ser seguindo também no aplicativo de mensagens instantâneas.

A Justiça do Paraná condenou um homem por danos morais após ele divulgar algumas conversas de um grupo do qual fazia parte. Segundo o juiz, a conversa dentro de um grupo do WhatsApp é privada e o conteúdo deve ser mantido apenas entre os membros do grupo. O homem foi condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 5 mil para cada um dos integrantes do grupo envolvidos na ação.

Em maio, a Justiça de São Paulo condenou uma garota, administradora de um grupo, a pagar R$ 3 mil a integrantes que foram xingados durante uma conversa. A jovem, segundo a decisão, deveria agir como moderadora da discussão e excluído os infratores. Como ela não se pronunciou sobre o caso, ela foi considerada omissa em ralação ao caso.

Aplicativo para gerar boletos

Locaweb será em Curitiba

Acontece no dia 11 de setembro, em Curitiba, o 20º Encontro Locaweb de Profissionais de Internet. Reunindo profissionais para discutir as transformações e tendências do setor, o evento ocorre em meio à celebração de 20 anos da Locaweb, referência em serviços digitais no Brasil. A novidade fica por conta da primeira edição do Tray E-Commerce Conf na capital paranaense, com conteúdo voltado para o segmento de e-commerce. A inscrição dá direito a participar de ambos os eventos e pode ser feita aqui ou aqui. As vagas são limitadas Serviço - 20º Encontro Locaweb Curitiba e 1º Tray E-Commerce ConfQuando: 11 de setembro de 2018Horário: 8h às 18hOnde: Four Points by Sheraton - Av. Sete de Setembro, 4211 - Curitiba, PRProgramação e inscrições pelo site http://www.eventos.locaweb.com.br

BIZARRICE

mundo estranho – Água diet pode ser encontrada nos supermercados do Japão. Será que é isenta de açúcar? Calorias?