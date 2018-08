Aconteceu o 2o campeonato Paranaense de Golf7 – 1a etapa

Nesta quarta-feira (15) dezenas de alunos de 10 escolas especiais de Curitiba e Região Metropolitana participaram do 2º Campeonato Paranaense de Golf-7. A disputa aconteceu na Escola Municipal Professora Joanna Valache, em Quatro Barras.

O Campeonato Paranaense foi disputado em três formatos – por buraco e por tacada – já tradicionais, e a nova modalidade gross, que estreou nesta 1ª Etapa. O esporte, inspirado no golfe foi criado especialmente para o desenvolvimento pedagógico, sendo ferramenta de inclusão social para mais de 30 mil alunos em todo o Paraná. Os campeões foram os alunos da Escola Municipal Professora Joanna Valache de Quatro Barras, sede do evento. O 2º lugar ficou para APAE de Campina Grande do Sul e o 3º para a APAE de Pinhais. Estiveram presentes no evento o Prefeito da cidade, Ângelo Andreatta, o Presidente da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, Sakae Tamura, o Diretor Social da FPCG, Antenor Neves, a idealizadora do projeto, Fátima Alves da Cruz, entre outros colaboradores essenciais que organizaram todo o campeonato.



XVII torneio Aberto de Golfe do Alphaville Graciosa Clube

O Alphaville Graciosa Clube realiza nos dias 15 e 16 de setembro o XVII Torneio Aberto de Golfe do Clube. O campo estará aberto para treino na sexta-feira, dia 14, sendo que o tee do 1 estará fechado a partir das 15h. A organização tem a expectativa de receber 110 jogadores de vários clubes.

No sábado e no domingo será servido café da manhã aos participantes, além de coquetel de boas-vindas oferecido pelo grupo THÁ e GT no deck da piscina. No domingo haverá jantar no restaurante do clube no fim dos jogos com entrega dos troféus, a partir das 18h. As inscrições poderão ser feitas através da ficha online, no starter do clube pelos e-mails: [email protected] e [email protected] ou pelo telefone (41) 3551-1389 até dia 09 de setembro. O custo é de R$350 para convidados; R$200 para sócios e R$125 para juvenis.

O Alphaville tem um dos principais campos do Brasil, com quase 20 anos de história, sedia torneios internacionais e está na lista dos dez melhores do país, possui uma paisagem exuberante além de ser considerado desafiador.



Paranaense Victor Santos representará o Brasil em torneios internacionais

O juvenil paranaense Victor Maciel dos Santos, atlelta do Alphaville Graciosa Clube, que atualmente mora nos Estados Unidos e treina na Saddlebrook Golf Academy em Wesley Chapel, na Flórida, participará nos próximos dias em dois torneios internacionais.

O primeiro torneio será o 82º Abierto de La Ciudad de Rosário, entre os dias 18-20 de agosto no Jockey Club de Rosário, um dos mais tradicionais e importantes torneios da Argentina. Na próxima semana, entre os dias 24-26, Victor Santos, disputará o XX Campeonato Juvenil de Golfe do Chile, no Brisas de Chicureo Golf Club, em Santiago, no Chile.

A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, deseja um bom jogo à todos os atletas, em especial ao nosso.