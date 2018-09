'Acreditei que ele fosse me estuprar', diz professora sobre juiz indicado por Trump

Folhapress

JÚLIA ZAREMBA

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A professora Christine Blasey Ford, que acusa o juiz indicado para Suprema Corte Brett Kavanaugh de tê-la atacado sexualmente na década de 1980, dirá nesta quinta (27) em audiência no Senado que achou que ele fosse estuprá-la e que o incidente "alterou drasticamente" a sua vida.

A prévia do depoimento foi divulgada na noite desta quarta (26) pela equipe de advogados de Ford. A audiência no Comitê Judiciário do Senado, na qual a vítima e o magistrado serão ouvidos, começa às 11h (horário de Brasília). Kavanaugh, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para a vaga, nega as acusações.

Ford dirá que decidiu testemunhar porque está "aterrorizada" e acredita que é seu "dever cívico contar o que aconteceu" com ela enquanto ela e Kavanaugh estavam no ensino médio.

"Nós não nos conhecíamos bem, mas eu fui a várias festas para as quais Brett também foi", diz um trecho do depoimento.

Falará que "não se lembra o tanto quanto gostaria" de todas as informações da festa na qual o incidente ocorreu, mas que alguns detalhes ficaram em sua memória e a "assombraram episodicamente enquanto adulta."

O episódio teria ocorrido em um encontro de jovens na região de Chevy Chase e Bethesda, cidades vizinhas a Washington. Ela conta que foi empurrada para um quarto e que Kavanaugh e um amigo, Mark, entraram e trancaram a porta. O primeiro teria a bolinado e tentado tirar as suas roupas.

"Eu acreditei que ele fosse me estuprar", diz. "Eu tentei gritar por ajuda. Quando o fiz, Brett colocou a sua mão sobre a minha boca para me impedir."

"Os dois pareciam estar se divertindo", afirma. "Algumas vezes eu fiz contato visual com Mark e pensei que ele poderia tentar me ajudar, mas ele não o fez."

Dirá que as últimas semanas foram as mais difíceis de sua vida -a história veio à tona em 16 de setembro, por meio de uma reportagem do The Washington Post. "Não é a minha responsabilidade determinar se ele merece sentar na Suprema Corte. Minha responsabilidade é dizer a verdade."

Três mulheres já acusaram o juiz de algum tipo de delito sexual, o que tem levado a um atraso no processo de nomeação de Kavanaugh para a Suprema Corte, segundo nome indicado por Trump para o cargo. O primeiro foi Neil Gorsuch, conservador moderado.

Caso Kavanaugh seja aprovado, o equilíbrio da mais alta corte dos Estados Unidos será alterado. Ela passará a ter quatro progressistas e cinco conservadores.

Caso a nomeação seja rejeitada ou trocada, e os democratas consigam maioria em ao menos uma das casas do Congresso nas eleições legislativas de novembro, o processo pode se estender para até depois de 1 de janeiro, quando começa a nova legislatura, o que complicaria a vida de Trump