Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões no sorteio de sábado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Mega-Sena acumulada pode pagar, neste sábado (04), o prêmio de R$ 30 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 2.065 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa que está em Catalão (GO).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$ 111 mil em rendimentos mensais. O valor também seria suficiente para adquirir 10 apartamentos de luxo, nas melhores localizações do país, mobiliados e com carro na garagem.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Lotofácil da Independência:

As apostas para o concurso especial Lotofácil da Independência estão liberadas desde o dia 23/07. O prêmio está estimado em R$85 milhões e o sorteio será no dia 08 de setembro em São Bento do Sul (SC).