Acusado de estupro, Cristiano Ronaldo diz que está tranquilo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador português Cristiano Ronaldo, da Juventus (ITA), voltou a negar em suas redes sociais as acusações de que estuprou a americana Kathryn Mayorga em um hotel de Las Vegas (EUA), em 2009.

"Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjeto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo midiático montado por quem quer se promover à minha custa", disse o português por meio de sua conta no Twitter.

Em entrevista publicada na última sexta (28) pela revista alemã Der Spiegel, a americana Kathryn Mayorga, 34, acusa o jogador da Juventus de a ter estuprado em junho de 2009, depois que os dois se conheceram em uma casa noturna.

No início de 2010, foi assinado um acordo no qual Cristiano Ronaldo se comprometeu a pagar US$ 375 mil (R$ 1,5 milhão em valores atuais) à suposta vítima, que, por sua vez, nunca mais falaria sobre o ocorrido.

No entanto, após trocar de advogado e ver a repercussão do movimento #metoo, no qual mulheres contam histórias de abusos sofridos, a americana decidiu falar sobre o caso.

Depois de Mayorga ter divulgado novas informações, a polícia de Las Vegas decidiu na última segunda (1º) reabrir a investigação contra Cristiano Ronaldo.

"Aguardarei com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos, pois nada me pesa na consciência", afirmou o jogador, também no Twitter.

Christian Schertz, advogado do português, ameaçou a Der Spiegel e qualquer organização noticiosa que reproduza suas reportagens.

Em transmissão ao vivo no Instagram, o jogador já havia classificado as acusações como "fake news".