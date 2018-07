AD Clinic chega a Joinville

A AD Clinic, espaço estético com diversos tratamentos e tecnologia de ponta, acaba de chegar a Joinville. Essa será a quinta unidade da rede – que tem três clínicas em Curitiba e uma em Ponta Grossa – e a primeira em Santa Catarina. “A cidade de Joinville é a maior da região catarinense, fica próxima da nossa administração, que é em Curitiba, e é nosso primeiro passo rumo a expansão no mercado estético no sul do país”, conta Rodrigo Nunes, proprietário da AD Clinic, que tem trabalhado para tornar a empresa uma franquia e deve inaugurar ao menos mais quatro clínicas em Santa Catarina até o final do ano. Na foto proprietário Rodrigo Nunes e a Biomédica responsável, Aline Médici.

Técnica a LASER

A equipe da Urologia do Hospital São Vicente realizou as primeiras três cirurgias de enucleação da próstata a LASER (HoLEP), com a presença do Dr. Alexandre Iscaife, urologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). O objetivo da cirurgia é tratar os homens com aumento benigno da próstata, situação comum após os 50 anos de vida. “A técnica de enucleação a LASER permite a remoção completa da parte central da próstata, e a cirurgia é realizada pelo canal urinário, sem cortes. Diferente das demais técnicas, o HoLEP possibilita permanência no hospital de apenas 24 horas e um rápido retorno às atividades diárias dos pacientes”, afirmou Dr. André Matos de Oliveira, urologista do Hospital São Vicente.

Balanço:

** Um novo espaço gastronômico chega a Curitiba: o Eat´s ON reúne 14 operações, todas voltados à gastronomia e bebidas. O local vai funcionar na Alameda Dom Pedro II, no Batel, onde era a antiga Casa di Bel. “Optamos por uma região de bastante movimento durante o dia e que também tem uma vida noturna intensa. Ao contrário da maioria de nossos concorrentes, nós vamos abrir para o almoço, dando essa opção a quem trabalha na região”, conta Silvio Fernandes, sócio do empreendimento. As operações já confirmadas do Eat´s ON são as seguintes: Little We Are Bastards, Etilic, Swadisht, Crepetit, P88 Sabores Argentinos, Al Sultan, Bela´s Bakery, Cake & Bake, AiSushi, Armazém Curityba, Carnivorus Meatclub, Cabaña Hamburgueria, Kong Sobremesas e Semente de Mostarda.

** A G-Action Suplementos é uma empresa paranaense referência no desenvolvimento de suplementos alimentares inovadores com alto padrão de qualidade lança para o público vegano: o WHEYPUCCINO VEGANO® .Trata-se do primeiro cappuccino proteico vegano do Brasil.

** A cantora Jennifer Lopez divulgou o seu novo clipe com feat de Cardi B e DJ Khaled. Para protagonizar as cenas da música Dinero, JLO usou joias da coleção Paper Flowers, primeira linha assinada por Reed Krakoff para a Tiffany&Co. Entre anéis, brincos, colares, pulseiras e braceletes, a somatória de valor das peças chega a mais de 1 milhão de dólares. O destaque das peças fica para o colar de platina e diamantes de mais de 68 quilates, que demorou mais de cinco meses para ser feito. No Sul, a loja da Tiffany&Co. está localizada em Curitiba, no primeiro piso do Pátio Batel.