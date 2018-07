Adam Robô começa a disputar a final mundial de competição da Microsoft

SMCS

A startup curitibana Prevention começa, nesta segunda-feira (23/7), a disputar a grande final mundial da Microsoft Imagine Cup 2018, a maior competição de inovação do mundo. A empresa da capital, que nasceu no Vale do Pinhão, é a única representante do Brasil entre os 34 finalistas internacionais. Serão três dias de "batalhas", em Seatle, nos Estados Unidos. O grande campeão será anunciado na próxima quarta-feira (25/7).

Juliano Santos, fundador da Prevention, está participando da disputa com o Adam Robô, equipamento que usa a inteligência artificial para identificar, em no máximo cinco minutos, problemas oftalmológicos como miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia (vista cansada).

A Prevention começou a desenvolver no Adam Robô, no ano passado, no Worktiba Barigui, primeiro coworking público do país. No espaço da Prefeitura, a startup trabalhou por dez meses até triplicar de tamanho. Posteriormente, o projeto foi incubado na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e recebeu mentoria do Centro Europeu.

“Sempre digo com orgulho que a Prevention e o Adam nasceram das conexões criadas através do Vale do Pinhão”, afirma Juliano, em referência ao movimento da Prefeitura e do ecossistema de inovação para tornar Curitiba a cidade mais inteligente do país.

Voto do público

Os curitibanos podem ajudar a startup da capital a vencer a competição da Microsoft. Basta votar, até o dia 25 de julho (às 13 horas, no horário do Brasil), pelo Twitter, usando as hashtags #ImagineCup e #Adam.

“Fruto do Vale do Pinhão, se você quer ajudar o Adam Robô a vencer a Imagine Cup 2018, da Microsoft, vote pelo Twitter nesta tecnologia inovadora da Prevention. Vamos ajudar o nosso robozinho, voltado para prescrição e para a melhora da saúde oftalmológica de nossas crianças e adultos, a virar campeão mundial”, reforça o prefeito Rafael Greca.

A grande campeã da Imagine Cup 2018 será premiada com mais de US$ 100 mil em prêmios, somando dinheiro, viagens e subsídio para desenvolvimento do projeto, além de mentoria do indiano Satya Nadella, CEO da Microsoft.

Vale do Pinhão

A presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi, salienta que a história da Prevention e do Adam Robô é um bom exemplo de como o Vale do Pinhão estimula novas ideias. “Juliano Santos sempre quis criar um equipamento leve, simples, preciso e com custo acessível para o pré-diagnóstico de doenças oculares. Com o apoio de um ambiente criativo e profissional do Worktiba Barigui e de todo o ecossistema, este empreendedor curitibano conseguiu progredir com seu projeto inovador”, observa Cris, que comanda o órgão lidado à Prefeitura e responsável pelo fomento do Vale do Pinhão.