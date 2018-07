Adilson sofre lesão na panturrilha e desfalca o Atlético-MG no Brasileirão

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG não contará com Adilson no jogo contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (18), às 21h45 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante teve lesão detectada na panturrilha esquerda.

De acordo com comunicado enviado pela assessoria de comunicação, o meio-campista voltou a se queixar de dor após treinamento comandado por Thiago Larghi na tarde dessa quinta-feira (12) e foi submetido a novos exames médicos.

A avaliação feita no volante diagnosticou um problema muscular na panturrilha esquerda. O atleta iniciou o tratamento com o departamento médico imediatamente.

O prazo de recuperação não é determinado pelo clube. Mas o jogador já está vetado para o próximo compromisso da equipe no Brasileirão. Sem Adilson, os mineiros apostam em José Welison para o setor.

Gustavo Blanco, companheiro de meio-campo, teve que se submeter a uma operação no joelho para reconstruir o ligamento cruzado anterior. Ele também desfalcará o time. A sua recuperação, contudo, demanda cerca de seis meses. Com isso, o Galo deve voltar aos jogos do Brasileiro com uma nova dupla de volantes. Elias e José Welison devem compor o setor.