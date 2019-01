Adolescente de 13 anos e pai são baleados no bairro Bom Retiro

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um adolescente de 13 anos e o pai foram baleados nesta manhã de segunda-feira, 21, na avenida Desembargador Hugo Simas, no bairro Bom Retiro, em Curitiba. De acordo com as primeiras informações, as vítimas são pai e filho.

Os dois estavam dentro de um veículo Vectra e foram abordados por um Chevette branco, que foi abandonado nas proximidades, no bairro Mercês, na rua Dom Alberto Gonçalves.

A suspeita inicial é que o caso seja uma tentativa de assalto, pois as vítimas teriam deixado uma agência bancária momentos antes do crime.

Os dois foram levados para o Hospital Evangélico, em estado grave.