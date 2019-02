Adolescente se afoga em rio, parentes tentam resgatá-lo e também morrem

Redação Bem Paraná

Uma tragédia em família foi registrada na tarde de ontem (31 de janeiro) no município de Prudentópolis, na região central do Paraná. Um adolescente de 14 anos e dois homens, de 40 e 43 anos, morreram afogados enquanto pescavam na barranca do Rio dos Patos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a tragédia começou a se desenhar quando o rapaz resolveu entrar na água. Ele acabou se afogando e os homens, ao perceberem a situação, também se jogaram na água para tentar salvá-lo, mas não conseguiram sair.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas só conseguiu resgatar os corpos do rio mais de uma hora após chegar ao local. O local onde eles estavam, ainda segundo os bombeiros, é bastante perigoso por ter muito mato e não é adequado para o banho.