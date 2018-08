Adriana Calcanhotto apresenta novo show em setembro no Teatro Guaíra

Redação Bem Paraná com assessoria

Nomeada Embaixadora da Língua Portuguesa pela Universidade de Coimbra em 2015, Adriana Calcanhotto tem desenvolvido um trabalho de divulgação e estudo da literatura portuguesa junto de diversas Universidades Europeias e Brasileiras, dando-se conta que, atualmente, no Brasil é vista como “Embaixadora da Universidade de Coimbra”e, na Europa, sente-se cada vez mais “A Mulher do Pau Brasil”.

Inspirada pelo movimento modernista brasileiro dos anos 20, no seu “Manifesto da sua Poesia Pau Brasil”, a sua influência sobre o Tropicalismo ( toda a informação externa deve ser devorada e reinventada nos seus próprios termos), e com base na aprendizagem, pesquisa e trabalhos desenvolvidos como professora e Embaixadora da Universidade de Coimbra, Adriana Calcanhotto cria um novo espetáculo, no qual reflete sobre todas estas novas experiências. Sucessos, novas canções, novas leituras e reinvenções.

Serviço

Adriana Calcanhotto

“A Mulher do Pau Brasil"

Local: Teatro Guaíra - Grande Auditório

Data: 15 de setembro/2018

Horário: 21h

Classificação: Livre

