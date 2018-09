Adriana Calcanhotto mostra novas canções e revisita sucessos em 'A Mulher do Pau Brasil'

Redação Bem Paraná com assessoria

‘A Mulher do Pau Brasil’ foi idealizado como ‘concerto-tese’, ou seja, uma conclusão da residência artística de ADRIANA CALCANHOTTO na Universidade de Coimbra, onde esteve nos últimos dois anos entre cursos e apresentações. A imensa repercussão do show gerou uma turnê que começou pela Europa e chegará a diversas cidades brasileiras a partir de agosto. Acompanhada por BEM GIL e BRUNO DI LULLO, Adriana elaborou um roteiro com músicas compostas no período lusitano, releituras (a recente ‘As Caravanas’, de Chico Buarque, por exemplo) e também reencontra clássicos de seu repertório, como ‘Inverno’, ‘Vambora’ e ‘Esquadros’.

A inédita canção-título abre o show em tom autobiográfico (‘Nasceu no Sul / Foi para o Rio / E amou como nunca se viu’) e também retoma o nome de um espetáculo do início da carreira de Adriana (‘A Mulher do Pau Brasil’), ainda em Porto Alegre nos anos 80. Foi quando começou a ser instigada pelo ‘Manifesto da Poesia Pau Brasil’, do modernista Oswald de Andrade, e toda a sua influência no movimento tropicalista décadas depois. Tais temas sempre estiveram presentes em sua obra e ressurgiram com intensidade no período português.

Não à toa que ‘Vamos Comer Caetano’, composta para o disco ‘Maritmo’ (1998), foi retomada no repertório e sublinha o conceito antropofágico da apresentação, através da ideia de devorar, se apropriar e reinventar a informação que vem de fora.

‘Costumavam me perguntar se eu já tinha virado portuguesa e eu sempre respondia que não. Nunca me senti tão brasileira como agora’, conta Adriana, que foi nomeada Embaixadora da Língua Portuguesa da Universidade de Coimbra no final de 2015.

SERVIÇO:

Local: Teatro Guaíra Grande Auditório

Data: 15 de setembro/2018

Horário: 21h

Classificação: Livre

Preço único: R$ 200,00

PROMOÇÃO na compra de 1 ingresso no valor de inteira você ganha outro no mesmo setor. Desconto não cumulativo com outras promoções ou os beneficiados por lei.

DESCONTOS: 50% de desconto no preço de inteira e não cumulativo com outras promoções ou descontos beneficiados por lei na compra de até 02 (dois) ingressos para o Clube Gazeta do Povo. 50% de desconto no preço de inteira e não cumulativo com outras promoções ou descontos beneficiados por lei na compra de até 02 (dois) ingressos para o Clube Disk Ingressos.

Aceitam-se cartões de débito, crédito e pagamento em até 3 parcelas com acréscimo. Não serão aceitos cheques. Ingressos já à venda na bilheteria do Teatro ou nos Quiosques do DiskIngressos nos Shoppings Mueller, Palladium , Estação e São José, pela internet www.diskingressos.com.br ou por telefone DiskIngressos 3315-0808.

Realização: XIRÊ Mais um evento Verinha Walflor - a assinatura dos bons espetáculos.