Adriana Lima se emociona em sua despedida como angel da marca Victoria's Secret

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a despedida de modelo Alessandra Ambrosio, 37, do posto de angel da marca Victoria's Secret em 2017, este ano foi a vez de Adriana Lima, 37, dar adeus ao título. O Victoria´s Secret Fashion Show 2018 aconteceu nesta quinta-feira (8) no Pier 94, em Nova York.

A baiana, que desfilou para a marca por mais de 15 anos, ficou emocionada e deixou cair algumas lágrimas ao dar a última volta na passarela como angel. Ela desfilou ao som de uma versão da música "Praise You", de Fat Boy Slim.

Com um vídeo que faz uma retrospectiva de cenas de bastidores e de desfiles seus feitas pela marca, Adriana Lima postou uma mensagem de agradecimento em seu Instagram: "Querida Victoria, obrigada por me mostrar o mundo, dividir seus segredos e, o mais importante, não apenas me dar asas, mas me ensinar a voar. E todo o amor aos melhores fãs do mundo. Com amor, Adriana".

Além da despedida de Ambrosio, o desfile teve a falta da americana Lily Aldridge, 32, que está grávida de segundo filho. Grandes modelos já passaram pela passarela da Victoria' Secret, como Gisele Bündchen, Naomi Campbell e Miranda Kerr.

Todos os anos, o Victoria´s Secret Fashion Show reúne suas angels em peças únicas e extravagantes com um investimento de aproximadamente US$ 12 milhões (R$ 44,8 milhões). A média de gasto com um desfile de moda costuma girar em torno de US$ 1 milhão (R$ 3,7 milhões), segundo a revista especializada Harper Bazaar.

Um dos destaques deste desfile foi um sutiã feito de 2.100 diamantes Swarovski em um bojo feito de prata de lei. Segundo a revista People, levou 930 horas para ser criado e leva mais de 71 quilates na peça central. Seu valor é estimado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,7 milhões).

Enquanto algumas modelos de despedem, a marca convida nomes que têm se destacado nas passarelas. Aos 26 anos, Chantelle Winnie, artisticamente conhecida como Winnie Harlo, foi anunciada em setembro como a nova integrante do prestigioso time das angels da marca de lingerie Victoria's Secret.

Nascida em Toronto, no Canadá, ela tem vitiligo, uma condição que causa manchas despigmentadas na pele. Ela descobriu a doença aos quatro anos.