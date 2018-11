Adversários ao governo de Goiás se encontram em zona eleitoral

Folhapress

GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - O governador de Goiás e candidato à reeleição, José Eliton (PSDB), encontrou seu principal adversário e líder nas pesquisas, o senador Ronaldo Caiado (DEM), no corredor de uma seção eleitoral no Colégio Marista, em Goiânia neste domingo (7). Eles não se cumprimentaram.

Ao sair do local, Caiado ironizou: "A vida reserva essas coincidências". Em entrevista a jornalistas, o atual governador preferiu não comentar sobre o encontro.

O senador não havia previsto em sua agenda a ida ao colégio, onde Eliton havia acabado de votar. O democrata votou em Nova Crixás, a 380 km de Goiânia, e, após retornar à capital, decidiu acompanhar a votação de seu aliado e candidato ao Senado Wilder Morais (DEM) e de seu vice, Lincoln Tejota (PROS), no local.

Em Goiás, Caiado projetou seu nome como candidato ao governo fazendo críticas a Marconi Perillo (PSDB), que deixou o posto em abril para se candidatar ao Senado. José Eliton assumiu a gestão.

Embora não tenha comentado o encontro com o adversário, Eilton comentou as últimas pesquisas eleitorais. E afirmou que não confia nos resultados.

A última pesquisa Ibope, divulgada neste sábado (6), indica José Eliton em terceiro lugar, com 16% das intenções de votos válidos. O senador Ronaldo Caiado aparece com 56%, e o deputado federal Daniel Vilela (MDB) tem 17%.

Na avaliação do atual governador, a campanha eleitoral de 2018 foi diferente das anteriores. Segundo ele, houve menos menos ferramentas para fazer com que a mensagem chegasse ao eleitor.

"O que é mais importante é estabelecer um diálogo franco, sincero. Não fizemos propostas mirabolantes que não podem ser cumpridas depois."