Advogada chama Biel de narcisista e diz que ele poderá pagar R$ 3,6 mi de indenização

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada Maristela Basso, que representa a influenciadora digital Duda Castro, 26, afirmou nesta sexta-feira (26) que sua cliente move uma ação pedindo US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,6 mi) de indenização ao ex-marido, o cantor Biel, 23, por todos os gastos que ela teve em decorrência dos desentendimentos envolvendo os dois.

Castro foi presa duas vezes nos Estados Unidos, onde o casal morava, em situações que a defesa da jovem afirma ter havido manipulação do músico. Na primeira vez, ele a acusou de violência doméstica após uma briga dos dois, enquanto, na segunda, Duda se envolveu em uma nova briga, com três meninas.

Segundo a advogada, a primeira briga foi gravada pela irmã do cantor já com a intenção de prejudicar Duda, que teria sido impedida de chamar a polícia. Biel então fez a ligação e acusou-a de agressão. Já em relação à segunda ocorrência, a defesa afirma ter constatou que as jovens envolvidas foram pagas por Biel para provocar a briga.

Com isso, Duda responde aos dois processos e está impedida de deixar o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. No Brasil, no entanto, ela denunciou Biel pelas agressões que sofreu e move uma ação na Justiça pedindo o pagamento de uma indenização para cobrir gastos com fiança, hospital e advogados.

"Ela gastou US$ 400 de fiança, tem gastos com advogados e não está sendo chamada para seus trabalhos de modelo por conta dessa situação", afirmou a advogada. "Mas a intenção não é financeira, queremos é que ele caia na real", continuou ela. "É tão sórdido, que ela ficou destruída."

A advogada Maristela Basso falou sobre o assunto também no programa Tricotando (Rede TV!) desta sexta e avaliou as atitudes do cantor: "Acho que ele tem um transtorno de personalidade, ele é uma figura de extremo narcisismo e, nesse narcisismo há uma perversão também na medida em que ele machuca alguém".

A mãe do cantor também falou com o programa nesta semana e disse que Biel "foi vitimado de coisas que não fez, foi exagerado, enfim, até ultrajado". "Talvez ele não estivesse preparado ainda para se tornar um grande astro", concluiu ela.