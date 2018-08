Advogada de Angelina Jolie pede demissão no caso de divórcio com Brad Pitt

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Laura Wasser, advogada de Angelina Jolie, anunciou que não vai mais defender a atriz americana no divórcio com Brad Pitt. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

Segundo informações do site, os encontros entre Jolie e a advogada eram marcadas por discussões e gritarias. A atriz quer proibir Brad Pitt de ter acesso aos seis filhos.

Laura Wasser é conhecida nos EUA como a “rainha dos divórcios” e já atuou em casos dos atores Ashton Kutcher, Ryan Reynolds, Johnny Depp, Heidi Klum e Christina Aguilera.

CASAL

Angelina Jolie e Brad Pitt ficaram juntos por 12 anos. Eram considerados um dos casais mais glamurosos de Hollywood, mas se separaram oficialmente em setembro de 2016. Eles têm três filhos biológicos e três adotados.

Logo após o anúncio da separação, os advogados da atriz disseram que a decisão foi tomada "pelo bem da família".

Boatos apontaram para crises de nervoso de Pitt e sinais de agressão contra os filhos. Investigado pelas autoridades, o ator foi inocentado. Na entrevista, Angelina garantiu que ela e Pitt sempre tentam pensar no melhor para a família e superar os desafios. "Foi uma época difícil", admitiu.