Aécio fez escondidinho de tucano, afirma Lula no lançamento de Dilma

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Em convenção na periferia de Belo Horizonte, o PT confirmou as candidaturas do governador Fernando Pimentel à reeleição e da ex-presidente Dilma Rousseff ao Senado.

Na ocasião, foi lida uma carta do ex-presidente Lula, que exaltou o papel de Minas na luta contra o que considera uma traição e criticou Aécio Neves (PSDB).

Lula afirmou que, ao desistir de ser candidato ao Senado, Aécio criou uma receita indigesta e fora da gastronomia mineira: o "escondidinho de tucano".

"O candidato deles não aceitou a derrota e acendeu o pavio do golpe. Ele achou mais prudente tirar o time de campo para não enfrentar Dilma", escreveu.

Num palco central, cercado por militantes, apenas Pimentel e Dilma tinham cadeiras. Outras autoridades não tiveram lugar de destaque, o que evidenciou a falta de alianças da chapa petista. Até agora, há o apoio confirmado do PC do B e do PSDC.

Em seu discurso, Dilma buscou associar sua candidatura à de Lula e Pimentel, afirmando que a eleição do ex-presidente depende do voto nos três.

Enquanto Dilma lidera as pesquisas ao Senado, Pimentel aparece atrás de Antonio Anastasia (PSDB) na disputa.